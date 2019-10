Attrezzature in dono alla Rianimazione del Bufalini grazie all'associazione Astra

L’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena si è dotata di nuove preziose strumentazioni grazie ad Astra Onlus, l’associazione Sos Traumaneuro Romagna che si occupa di promuovere sul territorio attività di solidarietà e assistenza sociosanitaria nel settore anestesiologico e rianimatorio, anche con l'acquisizione delle tecnologie necessarie all'assistenza e alla cura dei pazienti. Si tratta di uno stativo per monitor e di due tablet, del valore complessivo di oltre mille euro, che servono a completare la nuova postazione medica dedicata all’intubazione difficile mediante laringoscopia e allestita nella sala operatoria di Neuroradiologia.

Questa donazione si aggiunge alle molte altre iniziative intraprese in questi ultimi anni da Astra a sostegno dell’attività del reparto cesenate. In particolare, ad oggi, l’Associazione ha donato una Colonna video per broncoscopia assistita, una apparecchiatura per il progetto di collaborazione fra Università di Bologna-Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria sede di Cesena e Trauma Center sull’innovazione tecnologica e il tracciamento dei pazienti con politrauma, materiale utile al alla realizzazione dell’evento “Preveni..amo” rivolto agli studenti delle scuole superiori della Romagna per sensibilizzarli sui traumi e la loro prevenzione, il finanziamento di diversi eventi di formazione e didattica. L’Ausl della Romagna ringrazia "l’associazione Astra e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dei fondi necessari all'acquisto delle attrezzature. Un particolare ringraziamento va ai familiari dei pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione cesenate".