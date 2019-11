Arriva il parcheggio gratis, ecco il "Pacchetto Natale" per il centro storico

Sosta gratuita nella prima ora in tutti gli stalli blu cittadini (circa 2.000) a servizio del centro storico da domenica 8 dicembre a mercoledì 15 gennaio, istituzione in via sperimentale di una zona completamente pedonalizzata all’interno del centro storico e la conseguente possibilità per gli esercenti di occupare gratuitamente il suolo pubblico.

L’Amministrazione comunale di Cesena presenta alla città il “Pacchetto Natale” che richiama nel complesso tutti i provvedimenti adottati per le vie del centro storico in occasione di altri grandi eventi come ad esempio la fiera di San Giovanni. È l’Assessore all’Economia del territorio e al Commercio Luca Ferrini ad annunciarlo rispondendo in Consiglio comunale all’interpellanza presentata dal consigliere della Lega Enrico Sirotti Gaudenzi e ricordando che le misure adottate hanno l’obiettivo di favorire la frequentazione del centro storico nel periodo delle festività natalizie.

“Il nostro scopo – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – è di agevolare e incentivare la fruizione del centro storico e della sua offerta commerciale in un periodo dell’anno molto dinamico sul piano dei flussi di persone in centro città. Tutti i cesenati in vista del Natale e fino all’Epifania si lasciano coinvolgere dalla corsa ai regali, dal desiderio di vivere la città con amici e familiari tra un negozio e un altro, e da tutte le iniziative presentate nelle diverse piazze del centro storico. Per questa ragione oggi, a margine del Consiglio comunale, approveremo in Giunta una delibera che di fatto si presenta nella forma di un ‘pacchetto natalizio’”.

Oltre alla sosta gratuita nella prima ora, è prevista l’istituzione, in via del tutto sperimentale, di una zona completamente pedonalizzata all’interno del centro storico, compresa tra Corso Sozzi (nel tratto compreso tra Via Roverella e Piazza Giovanni Paolo II), Via Masini, Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Piazza Giovanni Paolo II e Via Aldini), Corso Mazzini, Via Zeffirino Re, Via Fantaguzzi, Via Albizzi, Via Strinati (nel tratto compreso tra Via Righi e Corso Mazzini) e Via Dandini. Inoltre, le linee autobus 4 e 5, che servono i parcheggi scambiatori da e verso il centro storico, verranno deviate rispettivamente su Via Chiaramonti e Piazza Aguselli.

“Grazie a questa sperimentazione – prosegue il Sindaco – permetteremo agli esercenti di occupare gratuitamente il suolo pubblico all’esterno dei loro negozi nel periodo indicato, così come già avviene per la fiera di San Giovanni. Il nostro vuole essere un segnale concreto al sostegno del commercio cittadino in un momento dell’anno in cui i consumi da parte dell’utente accrescono enormemente”.