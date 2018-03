Aperto a insegnanti e curiosi: "A scuola di bufale" con il nuovo corso di Monty Banks

Inizia giovedì il corso di aggiornamento per insegnanti e curiosi “A scuola di bufale” organizzato da Monty Banks per ragionare su leggende metropolitane, post verità e fake news, quell’insieme di informazioni false che spesso compromettono una corretta comprensione della realtà. Appuntamento al Centro di documentazione educativa (via Aldini, 22) dalle 16 alle 18 con le lezioni di Lorenzo Rossi per imparare la verifica delle fonti e ad individuare le bufale diffuse dai media.

Attraverso esempi e le vite di grandi scienziati innamorati della letteratura e di grandi scrittori appassionati di scienza, i partecipanti scopriranno che non esiste nessuno strappo tra cultura umanistica e scientifica. Si parlerà di scienza sotto molteplici aspetti: i suoi metodi e i suoi limiti, la sua storia e filosofia, i sistemi di autocorrezione delle sue affermazioni e le dinamiche della sua continua evoluzione. Al termine del percorso gli insegnanti disporranno di idee, strumenti e metodologie per promuovere, a prescindere dalla loro materia di insegnamento, il pensiero critico tra gli studenti.

Aperto a tutti i curiosi, “A scuole di bufale” è rivolto principalmente agli insegnanti delle scuole medie e superiori e rappresenta una formazione accreditata presso l’ufficio scolastico provinciale di Forlì-Cesena. Il corso continua il 29 marzo, il 5 e il 12 aprile, sempre dalle 16.00 alle 18.00. Tutti i percorsi si svolgono a Cesena nella sede del Centro di Documentazione Educativa, la partecipazione è gratuita e il corso è finanziato dal Comune di Cesena. Informazioni e iscrizioni alla pagina dedicata al Monty Banks www. montybanks.it Questo progetto fa parte di “Doktor Fakenstein – Fake news e altri mostri”, un percorso multidisciplinare fra scienza, fotografia, video, scrittura, giornalismo e teatro.

Chi è Lorenzo Rossi

Rossi è un divulgatore, appassionato del rapporto tra scienza e pseudoscienza, argomenti per i quali è autore/organizzatore di mostre, conferenze, libri e pubblicazioni scientifiche. È co-fondatore dell’associazione di promozione sociale “Orango - curiosi per Natura”, che si occupa dell’organizzazione di laboratori, eventi e congressi dedicati a tematiche scientifiche.