Anche nonna Luisa raccoglie le preziose susine, l'azienda savignanese in diretta sulla Rai

Ribalta televisiva per l'azienda biologica savignanese "Biofrutta" in diretta su Rai Uno nel programma mattutino "Tutto Chiaro", che promuove le buone abitudini alimentari e uno stile di vita salutare. Si 'sfidano' susine e piselli, con gli esperti che mettono in evidenza le rispettive capacità e qualità nutritive.

L'agronomo mette in chiaro che esistono un centinaio di varietà di susine, di origine europea o cinese-giapponese. Poi illustra la differenza principale tra susine (forma tonda e sono succose); e prugne (forma allungata e non sono succose), utlizzate soprattutto per uso lassativo.

Infine la conduttrice Monica Marangoni si collega proprio con Savignano sul Rubicone dove tutta la famiglia dell'azienda "Biofrutta" è impegnata nel frutteto, per raccogliere le preziose susine. Non si sottrae neanche nonna Luisa che a 92 anni, dà vita a un simpatico siparietto con l'inviata Rai, anche lei munita di cestino per raccogliere le susine.