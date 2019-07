All'avvocato cesenate Sirotti Gaudenzi il prestigioso "International Advisor Experts Award"

Andrea Sirotti Gaudenzi ha vinto il prestigioso International Advisory Experts Award per il proprio impegno nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.

All'avvocato cesenate il premio come miglior giurista italiano nel settore “Industrial Law”, attribuito da una Commissione internazionale di esperti. Sirotti Gaudenzi, che da anni si occupa della materia, è autore di numerosi testi dedicati alla proprietà industriale e intellettuale, tra cui uno dei primi trattati dedicati al diritto della rete, un volume dedicato ai rapporti tra diritto d’autore e nuove tecnologie (giunto alla decima edizione), un manuale dedicato a marchi e brevetti, decine di monografie e centinaia di articoli giuridici pubblicati da varie riviste, tra cui “Guida al Diritto del Sole 24 Ore”.

Andrea Sirotti Gaudenzi, che attualmente è responsabile scientifico del centro studi ADISI di Lugano e dell’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma, nei propri scritti storici, ha posto in evidenza che proprio a Cesena, grazie alla realizzazione della Biblioteca Malatestiana, si sia affermata una delle prime forme di tutela della creatività e del “fare artistico”, intese nel senso moderno, anche in considerazione della classificazione dei testi che venne effettuata nel grande progetto di Malatesta Novello, destinato a passare alla storia come prima biblioteca civica del mondo.