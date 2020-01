Al via un nuovo ciclo di Scuola di Dottrina sociale della Chiesa

Tornare sui banchi di scuola. L’invito è rivolto a chi è appassionato di politica e desidera conoscere la Dottrina sociale della Chiesa. Riparte un nuovo ciclo di Scuola diocesana, al terzo anno consecutivo. Le lezioni, tutte alle 21, prenderanno il via martedì 4 febbraio e si concluderanno il 3 marzo con un incontro pubblico che si terrà nella sala “Cacciaguerra” del Credito cooperativo romagnolo. Questo evento è promosso in collaborazione con la società benefit SaraCirone group evoluzione responsabile di impresa e il settimanale di informazione Corriere Cesenate.

La prima lezione sarà tenuta dal vescovo Douglas Regattieri su "Il disegno di Dio per l'umanità: evangelizzazione e Dottrina sociale della Chiesa". Poi di seguito si avvicenderanno, ogni martedì, il sociologo Ivo Colozzi sui principi di sussidiarietà e solidarietà; l'economista Stefano Zamagni su "bene comune e destinazione universale dei beni". Il direttore dell'Ufficio Cei per la comunicazioni sociali, Vincenzo Corrado, interverrà su "La Dottrina sociale della Chiesa e la realtà contemporanea". Infine, come anticipato, il convegno su "Il capitale umano. Le relazioni nelle organizzazioni". Sede e contatti, Seminario diocesano, via del seminario, 85 - Cesena. Email: pastoralesociale@cesena-sarsina.chiesacattolica.it; Cell. 338 46 49 668.