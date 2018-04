Al via mercoledì i lavori in via San Cristoforo tra via Del Barco e rotonda Maccanone, che si protaranno fino a venerdì 18 maggio. E' prevista la tombinatura di un tratto dello scolo consorziale Saraceta 2° e la costruzione di uno spartitraffico centrale a completamento dei lavori di costruzione della rotonda Maccanone. In occasione dei lavori sarà istituto un temporaneo senso unico alternativo alla presenza degli operai.