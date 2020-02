Addio all'ex sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, Paolo Lucchi: "Sei stato una bella persona"

"Sei stato una bella persona Fabrizio, piena di amici e di estimatori e questo nessuno potrà toglierlo a tua moglie ed a tuo figlio". L'ex sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, ricorda così l'ex primo cittadino di Ravenna Fabrizio Matteucci, scomparso domenica mattina a seguito di un in improvviso malore. "Ci saremmo dovuti vedere martedì a pranzo, poiché proprio giovedì scorso avevamo deciso di dedicarci un’oretta di chiacchiere tra “quasi ex di buonsenso”, come ci piaceva definirci. E martedì io verrò puntuale all’appuntamento, Fabrizio, per salutarti. Purtroppo per l’ultima volta. Sei stato un grande amministratore della cosa pubblica, onesto intellettualmente e personalmente; sei stato un appassionato di politica e della nostra comunità; hai amato alla follia la tua Ravenna, ma non hai mai mancato una volta sola di ricordare come la stessa fosse un pezzo della nostra Romagna. Sei stato una bella persona Fabrizio, piena di amici e di estimatori e questo nessuno potrà toglierlo a tua moglie ed a tuo figlio. Ai quali mancherai da matti, così come mancherai a tanti di noi. Ciao Fabrizio".

Messaggio di cordoglio anche del sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli: "In questi anni ho avuto l’onore di conoscerlo e di apprezzarne la grande passione e disponibilità nei confronti di tutti gli amministratori locali, sempre disponibile e umile nonostante la lunga esperienza. Tante volte ci siamo confrontati telefonicamente o di persona su tematiche importanti per i territori, negli ultimi mesi anche sulla nuova norma che ha introdotto l’Impi sulle piattaforme marine. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici e conoscenti. Caro Fabrizio che la terra ti sia lieve, ciao".