Addio all'ex presidente Carlo Peroni, il cordoglio di Confartigianato cesenate

Confartigianato Federimpresa Cesena esprime il suo profondo cordoglio per la morte di Carlo Peroni, 88 anni, che è stato presidente di Confartigianato cesenate dal 1991 al 1998. E' stato titolare per tanti anni di una impresa di elettrauto.

"Confartigianato - afferma il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena - è vicina ai familiari per la perdita di Carlo Peroni. Esempio fulgido dei valori e dell’impegno dell’imprenditoria artigiana, Carlo è stato un maestro per generazioni di dirigenti dell’associazione. Nelle sue responsabilità in Confartigianato (dal livello locale a quello europeo), e nel mondo del credito, ha sempre dimostrato grande attaccamento al territorio e si è sempre fatto portatore delle istanze delle piccole imprese. Il nostro mondo perde uno dei suoi protagonisti, ma la sua eredità sarà sprone per ognuno di noi per continuare nell’impegno di tutela e valorizzazione di un modello di sviluppo economico e sociale basato su imprese, persone, famiglia e comunità".

Nel 2016, in occasione del Settantennale dell'associazione cesenate, venne assegnato a Carlo Peroni, insieme ad altri ex presidenti e segretari, il premio "Confartigianato nel cuore", che gli venne tributato dall’ex premier Enrico Letta, ospite dell'evento.