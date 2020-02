Addio a Giorgio Fabbri, uno degli avvocati storici di Cesena: "Un punto di riferimento"

Il mondo forense è in lutto per la scomparsa a 87 anni dell'avvocato Giorgio Fabbri, storico penalista cesenate. Lo scorso anno era deceduto il fratello Paolo con cui aveva gestito per molto tempo uno degli studi legali più importanti della città. Grande appassionato di caccia, nel 1988 era stato tra i fondatori della Camera Penale della Romagna che gli dedica un ricordo.

"Giorgio Fabbri ci ha lasciato - si legge sul sito - iscritto all’albo dal 1965, eminente avvocato penalista, apparteneva ad una storica famiglia di avvocati cesenati, che ha tracciato una significativa impronta di professionalità, di cultura e di impegno istituzionale. Lo studio Fabbri, caratterizzato da importanti rapporti con i migliori studi legali italiani, e connotato da un non comune respiro culturale, è stato un punto di riferimento per tutti i Colleghi. Giorgio è stato uno dei fondatori della Camera Penale della Romagna, costituita nel 1988, ed è stato, a lungo, componente del Direttivo".

"Ha partecipato al dibattito seguito all’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1989 ed ha contribuito alle iniziative culturali, locali e nazionali, intervenendo attivamente, in un clima di grande fermento. Per molti anni lo studio Fabbri ha ospitato con garbo ed affetto le riunioni del Direttivo. Giorgio è stato una della anime della Camera Penale della Romagna e tutti gli saremo sempre grati per aver contribuito, con lungo impegno, alla valorizzazione dell’associazione, ai rapporti con la Magistratura associata e, soprattutto, alla tutela del diritto di difesa, nella quotidianità. Lo salutiamo con affetto e rimpianto; restano con noi il suo impegno ed il suo stile. Buon viaggio, Giorgio. Siamo vicini a tutta la tua famiglia, in particolare ai cari colleghi Anna e Giovanni".