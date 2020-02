Svelato il secondo nome di "acieloaperto": Ben Harper alla Rocca Malatestiana

Svelato il secondo artista del cartellone di “acieloaperto” 2020. È Ben Harper, in arrivo martedì 4 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena. È il secondo annuncio per l'ottava edizione della rassegna, dopo Niccolò Fabi il cui concerto è in programma il 25 luglio sempre alla Rocca.

L'artista

Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album “Welcome To The Cruel World” (Virgin Records) e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. Sul palco sarà accompagnato dal percussionista Leon Mobley, dal bassista Juan Nelson, dal batterista Oliver Charles e dal chitarrista Jason Mozersky: gli inseparabili The Innocent Criminals, artefici di fantastiche esibizioni e concerti esplosivi. I ritmi blues e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo rendono uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale.

I biglietti sono disponibili dalle ore 15 di giovedì 6 febbraio sui circuiti di vendita Ticketmaster e TicketOne.

La rassegna

Organizzata dall'associazione culturale Retropop Live nella cornice della Rocca Malatestiana di Cesena e nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro, la manifestazione ha portato sui palchi di queste location artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena e San Mauro Pascoli, e della Regione Emilia-Romagna. L'associazione culturale Retropop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da quasi un decennio. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.