Pensionato festeggia il Capodanno con una bella vincita

Un pensionato di Cesenatico ha sbancato la sala di Atlantica Bingo Gaming Hall di Cesenatico, vincendo oltre 19mila euro in un sol colpo, centrando il Superbingo. È accaduto domenica notte, attorno all’una, quando il fortunato stava giocando al bingo assieme ad altre persone. Inanellando una serie di estrazioni, l’uomo, che si chiama Felice ed ha 68 anni, ha chiuso tutti i numeri della cartella alla 34esima pallina estratta. Con un solo euro ne ha incassati 19.300. Quando si sono accese tutte le luci della sala il vincitore era incredulo e gli altri giocatori sono saltati in piedi per applaudire il fortunato. Prima di Felice il mese scorso era stato assegnato un altro Superbingo ad una barista di 36 anni che aveva vinto 19.575 euro e prima ancora ad una coppia di pensionati residenti a Cesenatico, i quali hanno incassato 18.638 euro.

Il pensionato fortunato di fine anno è un frequentatore di Atlantica Bingo Gaming Hall nei fine settimana. Nella serata di lunedì, il capodanno è stato invece vissuto all’insegna della convivialità, con un cenone offerto gratuitamente dalla famiglia Battistini, con mazzancolle, scampi, filetti di pesce, dolci e il brindisi di capodanno. Nel ponte di capodanno Atlantica Bingo Gaming Hall di Cesenatico è stata frequentata da oltre 6mila persone.