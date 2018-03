Maltempo, tra frane e strade sgretolate: la situazione a Bagno di Romagna

La neve è tornata mercoledì ad imbiancare Bagno di Romagna. La precipitazione non ha causato problemi. "La constatazione di maggior rilievo è relativa allo stato dei piani viabili delle strade, che si sono particolarmente sgretolati a causa della concomitanza delle varie condizioni atmosferiche che si sono susseguite nelle ultime decine di giorni - spiega il sindaco Marco Baccini -. Abbiamo lavorato ad un primo programma di interventi finalizzati a ripristinare le strade del nostro territorio, che avvieremo con le procedure di appalto non appena le condizioni meteo lo renderanno possibile".

Per quanto riguarda lo stato delle frane, mercoledì non si sono verificati movimenti. "Sia la frana del Terzo che quella di Raggiale sembrano per ora ferme - sottolinea il primo cittadino -. Continueremo a tenere monitorati quotidianamente i relativi fenomeni franosi e non appena le condizioni meteo volgeranno al meglio avvieremo gli studi geologici per verificare le effettive condizioni di stabilità, la cui rilevazione è necessaria per poter affrontare anche gli aspetti abitativi delle famiglie evacuate. Anche lo smottamento nella strada della Valle, che è stato liberato già la scorsa settimana, non ha presentato ulteriori movimenti".

La nevicata di mercoledì ha invece frenato i lavori iniziati per liberare la strada provinciale dalla frana che insiste a Orfio. "Il fenomeno, che pareva all’occhio di lieve entità, è invece un grande movimento franoso a cui è collegata la caduta di enormi massi di pietra. Sono ancora necessarie consistenti opere di ripristino, che potranno essere terminate nei prossimi giorni, con previsioni di apertura della strada lunedì prossimo - conclude il sindaco -. La situazione alla Palazza, che viene monitorata in modo continuo, è stabile senza che sia stato rilevato ad oggi alcun movimento".