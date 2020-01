Sulla Rocca spunta uno striscione pro Bonaccini. Rimosso dalla municipale

"Le mura della Rocca Malatestiana non sono il posto giusto nemmeno per il più condivisibile dei pensieri. Ho chiesto alla polizia municipale di rimuovere prontamente questo striscione". Lo ha scritto su Facebook il sindaco Lattuca intervenuto dopo che era comparso a sorpresa uno striscione di chiaro appoggio a Stefano Bonaccini nella corsa alle regionali.

Attraverso la propria pagina Facebook, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli non ha voluto far mancare il suo sostegno a Bonaccini: "Domenica sarà una giornata importante per definire il futuro della nostra Regione. In campagna elettorale e a livello mediatico si è parlato troppo di questioni nazionali e poco di dove invece vogliamo andare. Io credo che serva una Regione dinamica, forte e aperta ai cambiamenti del futuro. Se guardo alle cose fatte negli ultimi anni insieme alla Regione e alla Giunta Bonaccini trovo elementi che segneranno il nostro territorio e miglioreranno la vita dei nostri cittadini e dei nostri imprenditori. Nuovi impianti sportivi, una nuova ciclovia lungo il Piasciatello, un porto riqualificato e dragato, il lungomare di Ponente che finalmente vedrà una riqualificazione profonda da 5,4 milioni. Nuovi alloggi di edilizia pubblica a sostegno delle giovani coppie. Infine la nostra sicurezza idraulica, Cesenatico è bellissima ma sappiamo di essere fragili. Negli ultimi anni grazie alla Regione sono stati stanziati 2,6 milioni per la messa in sicurezza del nostro territorio comunale con impianti di sollevamento nell'entroterra (Cannuccetto, Madonnina) e la copertura dei costi di esproprio di una grande cassa di espansione alle porte del paese. A questo si aggiungono gli interventi per abbattere le rette sui nidi e gli investimenti di carattere turistico come il Giro d'Italia".

"Domenica votiamo per questo, per il futuro della nostra terra e non per altro. Per tutti questi motivi io voterò convintamente Stefano Bonaccini per riconfermarlo alla guida della nostra Regione".