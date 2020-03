Lattuca: "Solo 13 nuovi casi, il virus sembra rallentare". Pronta la maxi consegna di mascherine

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca si è collegato in diretta Facebook dalla sede della Protezione civile, per il consueto aggiornamento ai cittadini, sull'emergenza Coronavirus.

Le notizie sono positive: "Mi hanno comunicato dall'Ausl 13 nuovi casi nel cesenate, un aumento minore rispetto agli scorsi giorni. I dati di oggi sembrano segnalare un rallentamento del virus, non possiamo ancora dire che è un dato consolidato. Però possiamo dire che sono passati 14 giorni dall'entrata in vigore delle restrizioni più importanti, potrebbe non essere una coincidenza".

Lattuca ha fatto vedere in diretta gli operatori che caricavano le mascherine che saranno consegnate a strutture sanitarie e case di riposo "Tra poco consegneremo centinaia di mascherine donate da attività, privati cittadini, ringrazio anche i frati cappuccini per la donazione".

Sul nuovo decreto del governo: "Ci auguriamo di liberarci delle misure molto prima della scadenza del 31 luglio, ma è necessario continuare a rispettare le regole, finita l'emergenza faremo una bella festa, sicuramente".

Sulle mascherine Lattuca ha ribadito che spesso vengono usate dai cittadini in maniera sbagliata, "servono prioritariamente agli operatori". Sulla neve nella Vallata del Savio "aiuta a rimanere a casa ma speriamo che non ci siano emergenze ulteriori rispetto a quella che stiamo già vivendo".

Lattuca ha ribadito di "non fare polemiche politiche in questa situazione". Sulla sospensione del pagamento della sosta, "Il parcheggio non è in questo momento una priorità, abbiamo tolto questo pensiero solo agli operatori del Bufalini".

Il sindaco ha chiuso la diretta con un invito: "fate compagnia alle persone che sono sole, anziane e non anziane, basta il telefono per farlo. Oggi avremmo voluto celebrare molto meglio Dante, speriamo di poter dire presto usciamo a riveder le stelle. Ma dobbiano fare ancora tanto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.