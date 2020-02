E45, Anas al lavoro sui viadotti: disagi e rallentamenti sul traffico cittadino

Anas al lavoro per la manutenzione straordinaria dei viadotti dell'E45, lavori che hanno creato non pochi disagi al traffico a Cesena.

Disagi e rallentamenti per la chiusura dell'arteria, dallo svincolo di Cesena Sud (Borgo Paglia) in direzione nord. Il traffico diretto verso Ravenna, in uscita allo svincolo si è riverberato sul traffico cittadino creando diverse criticità. Situazione bloccata in particolare sulla Romea, tra Borgo Paglia e Torre del Moro. Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale per gestire le criticità.

I lavori erano stati ampiamente annunciati sui viadotti dell’E45 “sulla Via Ceriana”sui , “Cavalcaferrovia FFSS Rimini-Bologna” e “Cesena Secante”. Diversi interventi che hanno implicato riduzioni di corsia, scambi di carreggiata e un rinforzo della segnaletica stradale di cantiere.

Durante le operazioni, dalle 7 di giovedì alle 21 di venerdì (in via precauzionale), è necessario deviare il traffico in direzione Ravenna su un tratto di viabilità comunale, uscendo dallo svincolo di Cesena Sud, percorrendo la via Romea e la via Dismano e rientrando in E45 attraverso lo svincolo di Cesena Secante.